O técnico Eduardo Souza voltou ao Atlético-GO na vitória apertada por 1 a 0, sobre o Gazin Porto Velho, na noite desta quarta-feira (11), em Porto Velho (RO). Para o treinador, o mais importante foi o resultado e a classificação à 4ª fase da Copa do Brasil, na qual enfrentará a Ponte Preta.\nO treinador não teve tempo para dirigir os treinos antes do jogo, pois estava viajando de Santa Catarina, onde dirigiu o campeão catarinense, o Barra-SC, para chegar até Rondônia. Eduardo Souza revelou, após a partida, que estava sem dormir há três dias.\nCampeão no domingo (8), aceitou voltar ao CT do Dragão na segunda-feira (9). Por isso, valorizou o resultado na Copa do Brasil.\n"O Porto Velho, nos últimos anos, tirou (da Copa do Brasil) Remo e Cuiabá. Jogo muito difícil, em condições de muita competitividade. Trabalhei, motivei e mostrei algumas situações", citou o treinador atleticano. Segundo ele, preparou o time para a pressão. "Jogo de primeira e segunda bolas. Este é o charme da Copa do Brasil, jogar em vários estados. Poderíamos sair com um placar mais elástico, mas o importante foi a classificação", ressaltou.