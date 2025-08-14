A Série D do Campeonato Brasileiro terá o duelo entre dois times goianos, a Aparecidense e o Goiatuba, que se enfrentam nas oitavas de final da competição.\nOs treinadores Lúcio Flávio, da Aparecidense, e Augusto Fassina, do Goiatuba, falaram sobre o que esperar do duelo, principalmente no jogo de ida na casa do Azulão do Sul.\n“O Goiatuba é uma equipe que, com méritos, conseguiu a sua classificação. Como no confronto contra o Maricá, precisamos nos preparar da melhor forma, pois vamos enfrentar um adversário que, por jogar o primeiro jogo em casa, fará o possível para conquistar alguma vantagem. O objetivo é tentar trazer para o nosso mando algum tipo de vantagem”, disse Lúcio Flávio, treinador da Aparecidense.\n“A Aparecidense é uma equipe forte. Hoje, tem a segunda melhor campanha geral da Série D. É uma equipe com grande qualidade técnica, comandada por um treinador que propõe um bom futebol. Será um confronto muito difícil, imprevisível”, disse Augusto Fassina, treinador do Goiatuba.