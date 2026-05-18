Para técnicos com passagem pelo futebol goiano, o meia-atacante Neymar precisa ser convocado por Carlo Ancelotti entre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Na opinião de treinadores com história em Goiás, o atleta de 34 anos tem capacidade para decidir jogos, mas sua convocação precisa estar alinhada com a possibilidade do craque do Santos iniciar partidas como reserva.\nA qualidade técnica de Neymar não deve ser discutida, na opinião dos treinadores ouvidos pelo POPULAR. Neste aspecto, o jogador é elogiado e citado como um dos melhores da história da seleção brasileira.\n“A grande pergunta é se clinicamente ele tem condições, quantos minutos pode atuar e se aceita começar no banco. Muitas vezes o jogador no status do Neymar, se você põe no começo, ele não consegue acompanhar o ritmo devido a lesão. Se é no final, o jogador às vezes não aceita. É ver o vestiário dele, qual a postura e liderança. Se ajuda, se é um cara que trabalha a favor, e eu acredito que seja. Já conversei com treinadores que trabalharam com ele e me relataram que o Neymar é um cara de grupo. Ele estando disposto a pagar o preço, a seguir todas as regras, eu apoio a convocação”, opinou o técnico Wagner Lopes, com passagens por Atlético-GO, Crac, Goiás e Vila Nova no futebol goiano e que está no comando do Luverdense-MT.