A temperatura da pista e uma ondulação na curva 5 do Autódromo Internacional Ayrton Senna aumentaram a disputa e trouxeram algumas dificuldades para os pilotos da Stock Car, segundo os próprios competidores, neste sábado (16) durante a corrida sprint da categoria. A prova foi vencida por Felipe Fraga, atual campeão e líder do campeonato.\nA atividade neste sábado ocorreu a partir das 13h40. Foi um horário diferente dos treinos realizados na sexta-feira (15): um foi pela manhã, entre 10h50 e 11h45, e o outro entre 14h30 e 15h25. Nas duas atividades, a temperatura da pista foi registrada entre 35º a 40º C. Durante a corrida sprint, o termômetro da pista subiu para cerca de 52ºC.\nEsse aumento na temperatura gerou uma preocupação com os pneus, por se tratar de um asfalto novo. A entrada do safety car durante a prova, o veículo de segurança ficou por cerca de 10 minutos na pista, ajudou no controle do desgaste dos pneus e também no controle do push (sistema de ultrapassagem que libera potência ao motor).