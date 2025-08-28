A temporada de 2025 será apenas a 14ª da Stock Car sem ao menos uma etapa em Goiânia na história. A principal categoria do automobilismo nacional não terá corrida na capital goiana por causa das obras no Autódromo de Goiânia, que passa por reforma para receber a MotoGP a partir de 2026.\nA relação da Stock Car com Goiânia começou desde o início da categoria, fundada em 1979. Na temporada de estreia, o Autódromo de Goiânia recebeu a 5ª etapa. O ex-piloto goiano Alencar Júnior foi o vencedor da primeira corrida da modalidade na capital goiana.\nAo longo dos 46 anos da Stock Car, Goiânia não recebeu a prova na temporada de 1988. Foi um ano atípico para a categoria, que teve dez etapas. Foram nove em Interlagos, em São Paulo, e uma no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.\nDepois, Goiânia teve um hiato de 2002 a 2013 sem receber a Stock Car. Ao longo desses anos, o circuito goiano ficou fora do calendário por não ter condições, na pista e estruturais, de sediar a categoria.