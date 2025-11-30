O Palmeiras perdeu a final da Copa Libertadores para o Flamengo e vai fechar o ano de 2025 sem título. Segundo os cálculos da UFMG, ainda existe 2,9% de chance do Alviverde ser campeão brasileiro, mas o próprio técnico Abel Ferreira já jogou a toalha na competição.\nA equipe apresentou um bom futebol quando engrenou com Flaco López e Vitor Roque no ataque, mas o problema apareceu no "motor" do time - como Abel Ferreira cita seu meio-campo. Lucas Evangelista teve uma lesão grave já na reta final da temporada, logo quando tinha virado imprescindível para o esquema da equipe. E o treinador não encontrou uma nova solução.\nLucas Evangelista virou titular absoluto do Palmeiras após a saída de Richard Ríos para o Benfica no meio da temporada. O meio-campista chegou no início de temporada como um coadjuvante do elenco, mas acabou virando uma solução após dificuldades para encontrar no mercado o substituto ideal do colombiano.