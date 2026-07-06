Guto Miguel estreou com vitória, ao lado do esloveno Ziga Sesko, no torneio de duplas da competição júnior de Wimbledon. Nesta segunda-feira (6), eles superaram Jakub Kusy (Rep. Tcheca) e Kai Thompson (Hong Kong) na primeira rodada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5.\nCom a vitória, os tenistas avançam para a segunda rodada. O duelo será contra o tailandês Kunanan Pantaratorn e o indiano Arnav Vijay Paparkar. A partida ainda terá data e horário divulgados pela organização.\nNa categoria simples, Guto Miguel volta à quadra nesta terça-feira (7) para enfrentar o norte-americano Jack Secord pela segunda rodada.