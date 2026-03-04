O tenista goiano Luís Guto Miguel conquistou sua primeira vitória da carreira em um torneio ATP Challenger. A conquista veio praticamente em casa, em Brasília, local em que o goiano treina. No ATP Challenger 75 de Brasília, Guto Miguel, de 17 anos, venceu o argentino Juan Pablo Ficovich por 2 sets a 0 (76/ e 7/5) na útlima terça-feira (3), no Iate Clube de Brasília.\nUma situação de jogo roubou a cena na partida. Em determinado momento, Guto Miguel fez um saque por baixo, não por cima como é o mais comum no circuito. O saque pegou o argentino desprevenido e resultado em ponto para o goiano. Ficovich ficou revoltado e passou um tempo contestando a arbitragem.\nÀ Cazé TV, Guto Miguel explicou a escolha que fez. "Vi que ele estava muito atrás para receber meu saque. Eu estava sentindo alguns probelmas físicos, decidi sacar por baixo, até para economizar energia, e deu certo. Ele acabou perdendo a cabeça, me deu mais tempo para recuperar e decidir o que fazer", contou o goiano.