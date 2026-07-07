O tenista goiano Guto Miguel foi confirmado para a disputa da primeira edição sul-americana do UTS Rio (Ultimate Tennis Showdown), torneio criado pelo técnico Patrick Mouratoglou. O atleta de 17 anos, número 1 do ranking juvenil, foi confirmado na disputa após a desistência do francês Ugo Humbert.\nO evento vai ser disputado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.\nO UTS Rio contará com a presença dos tenistas João Fonseca, Nick Kyrgios, Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Tallon Griekspoor e Corentin Moutet.\nGuto Miguel vai estrear na 1ª rodada contra o ex-número 13 do mundo, o australiano Nick Kyrgios. A partida vai ser disputada no dia 16. Na sexta-feira, dia 17, o goiano vai encarar o norte-americano Brandon Nakashima, em busca de uma vaga no Final Four.