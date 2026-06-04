O tenista goiano Luis Augusto Miguel, o Guto, está nas semifinais de Roland Garros Junior. É a segunda vez que Guto, hoje com 17 anos, alcança uma semi júnior de torneio individual de um Grand Slam - também foi semifinalista do US Open em 2025.\nA disputa por uma vaga na final será contra outro brasileiro, Leonardo Storck, nesta sexta-feira (5).\nO Brasil tem três representantes nas semifinais de Roland Garros Junior. A chave simples masculina terá a semifinal 100% brasileira entre Guto e Leonardo Storck. Os dois avançaram na manhã desta quinta-feira (4) e garantiram que um atleta do Brasil estará na decisão.\nGuto se classificou ao vencer o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 1/6 e 6/3). Storck teve uma vitória mais tranquila: bateu o estadunidense Jack Kennedy por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6).