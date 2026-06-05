O tenista goiano Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto, fez história e vai assumir o posto de número 1 do ranking mundial da categoria juvenil. O atleta de 17 anos será o primeiro brasileiro a assumir o topo da lista da Federação Internacional de Tênis (ITF), desde João Fonseca em setembro de 2023.\nGuto é o 4º melhor do mundo, neste momento, e garantiu a posição mais alta no ranking após vencer o brasileiro Leonardo Storck na semifinal júnior de Roland Garros. O goiano terá, no mínimo, 2.927 pontos, e vai superar o alemão Jamie Mackenzie, o francês Yannick Alexandrescu e o hungaro Ivan Ivanov, já levando em consideração sua participação na final do Grand Slam francês.\nO tenista goiano será apenas o quarto brasileiro na história a assumir a liderança do ranking. Antes, João Fonseca (2023), Thiago Fernandes (2010) e Orlando Luz (2015) registraram o feito.