O tenista goiano Guto Miguel e o paulista Gustavo Heide foram derrotados pelos alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, por 2 sets a 1, na noite da última quinta-feira (19), e se despediram da disputa das duplas masculinas no Rio Open. Com isso, o jovem goianiense de 16 anos finaliza a sua participação na competição.\nGuto Miguel e Gustavo Heide venceram duas partidas e perderam duas nas duplas masculinas do Rio Open. Na 1ª fase do qualifying, ambos derrotaram o espanhol Íñigo Cervantes e o peruano Ignacio Buse por 2 a 0. Na 2ª fase do qualifying, sofreram um revés de 2 a 1 perante o holandês Jean-Julien Rojer e o equatoriano Gonzalo Escobar e foram eliminados.\nOs brasileiros ficaram de fora da chave principal, mas a situação mudou após a desistência do austríaco Alexander Erler e do estadunidense Robert Galloway. Guto Miguel e Gustavo Heide entraram nas oitavas de final como “lucky losers” e eliminaram o australiano John Peers e o estadunidense Evan King, que eram considerados amplamente favoritos.