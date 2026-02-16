O goiano Guto Miguel participa do Rio Open 2026 e vai fazer a sua estreia na chave principal da categoria simples masculina nesta terça-feira (17), com horário ainda a ser definido, diante do lituano Vilius Gaubas. Antes de abrir a disputa, o jovem tenista de 16 anos recebeu elogios do compatriota João Fonseca, estrela brasileira da modalidade.\n“O Guto tem o jogo muito completo. Ele já esteve aqui (no Rio de Janeiro) com a gente, por duas semanas. Conseguimos conversar um pouco. É um bom menino, tem a evoluir, mas com certeza mostra futuro. Está jogando muito bom tênis. Ele é novo ainda, então, vai fazer um bom estrago aí nesses próximos torneios, com certeza”, avaliou João Fonseca, em entrevista ao ge.\nSensação do tênis brasileiro atual, João Fonseca também participa do Rio Open.\nGuto Miguel participou do qualifying das duplas masculinas do Rio Open, mas acabou ficando pelo caminho. No sábado (14), ao lado do brasileiro Gustavo Heide, venceu o peruano Ignacio Buse e o espanhol Inigo Cervantes por 2 sets a 0.