Semifinalista do US Open juvenil deste ano, o goiano Guto Miguel, de 16 anos, sonha grande e quer estar no top 20 do ranking de juniores para ter entrada direta em torneios profissionais. A ideia do tenista e seu estafe é mesclar torneios e passar a competir nas principais competições de juniores.\nA meta de Guto Miguel é furar o top 1000 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Hoje, Guto é o número 1.715, com dois pontos em competições profissionais, conquistados em julho. São necessários 15 para atingir o objetivo.\nNesse estágio, poucos pontos permitem grandes saltos. Um exemplo é Nauhany Silva, outra promessa brasileira, que subiu mais de 400 posições no ranking da WTA (a associação das tenistas profissionais) ao vencer a primeira rodada no São Paulo Open, na semana passada.