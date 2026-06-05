O tenista goiano Luis Augusto Miguel, o Guto, venceu o brasileiro Leonardo Storck na semifinal júnior de Roland Garros e vai disputar a decisão do Grand Slam.\nNesta sexta-feira (5), Guto ganhou de Leonardo Storck por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 3-6 e 6-2.\nNa decisão, o goiano vai enfrentar o tenista Michael Antonius, dos Estados Unidos. Será a primeira vez que eles vão se enfrentar na incipiente carreira do brasileiro de 17 anos. A partida será disputada neste sábado (6) a partir das 6 horas (de Brasília).\nA campanha de Guto no torneio júnior de Roland Garros é a melhor registrada por ele em uma participação individual em torneio de Grand Slam. A melhor até então tinha sido no US Open em 2025. Agora, o goiano vai disputar sua primeira final.\nCom a campanha em Roland Garros, Guto Miguel vai assumir o primeiro lugar no ranking juvenil da ITF, independentemente do resultado na decisão deste sábado. Ele vai ser o primeiro brasileiro a ocupar esse posto desde João Fonseca, em setembro de 2023.