O tenista goiano Guto Miguel voltou a fazer história e foi campeão, neste sábado (11), do torneio júnior de duplas do Grand Slam de Wimbledon. O jovem de 17 anos jogou ao lado do esloveno Ziga Sesko nas duplas, e os dois venceram na final os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 2 sets a 0.\nGuto voltou a fazer história porque repete, nesta temporada, um título júnior de Grandl Slam. No início de junho, o goiano foi campeão de simples do torneio júnior de Rolang Garros. No saibro francês, Guto derrotou um dos tenistas que bateu agora, na final de duplas de Wimbledon, Michael Antonius.\nAgora, na grama de Wimbledon, voltou a derrotar o mesmo adversário, mas cada um acompanhado de um parceiro nas duplas.\nNeste sábado (11), Guto e Ziga venceram tranquilamente o primeiro sete por 6 a 1. Os dois quebraram o serviço dos norte-americanos duas vezes. O segundo set foi equilibrado até estar empatado por 4 a 4. Aí Guto e Ziga fizeram 5 a 4, sacaram para o título e fecharam em 6 a 4.