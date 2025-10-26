Neymar afirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, na noite deste sábado (25), o atacante disse estar focado na recuperação física após uma série de lesões.\nDurante sua participação no programa do apresentador Serginho Groisman, neste sábado, o camisa 10 do Santos revelou que está se preparando para o próximo Mundial. Ele destacou que foca na recuperação para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.\n"Eu espero que sim [sobre disputar a Copa do Mundo de 2026]. Eu tô treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo", disse Neymar ao Altas Horas.\nDisputa pela vaga\nO atacante disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, mas não atua pela seleção desde outubro de 2023. Na ocasião, ele se lesionou na derrota para o Uruguai, ainda sob o comando de Fernando Diniz.