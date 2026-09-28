O meia-atacante David Terans, de 32 anos, chega a Goiânia na próxima segunda-feira (5) para ser opção do Atlético-GO para a reta final da Série B do Brasileiro. O presidente do clube, Adson Batista, informou que o uruguaio vai se apresentar à comissão atleticana para trabalhar nos próximos dois meses.\n"Terans chega e terá de buscar o lugar dele. Ele não tem cadeira cativa, nem tem camisa definida", disse Adson Batista após o clássico em que o Atlético-GO bateu o Goiás por 1 a 0, no sábado (26), no clássico disputado no Estádio da Serrinha.\nEm julho, Terans foi anunciado como grande contratação atleticana, emprestado até o final da Série B pelo Fluminense. O jogador chegou ao CT do Dragão, fez alguns treinos com bola, mas voltou a sentir dores no tendão de Aquiles, situação que havia tirado o jogador dos campos em setembro de 2025. Ele foi submetido à cirurgia no clube carioca e não mais atuou.