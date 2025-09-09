O goleiro Thiago Rodrigues vai disputar apenas o segundo jogo pelo Goiás. Na próxima sexta-feira (12), o defensor de 36 anos será titular na equipe esmeraldina na vaga do ídolo Tadeu, que vai cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.\nThiago Rodrigues é reserva de Tadeu desde o ano passado. O único jogo, até então, que o goleiro foi escalado foi na vitória de 2 a 0 sobre o União Rondonópolis, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, no dia 12 de fevereiro.\nO goleiro só atuou nessa partida porque no dia seguinte, dia 13 de fevereiro, o Goiás enfrentou a Aparecidense, pelo Campeonato Goiano. O jogo, que teve Tadeu como goleiro, terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0.\nTadeu defende o Goiás desde 2019 e disputou 359 jogos no período. Ele só foi ausência em 31 partidas da equipe esmeraldina, a 32ª será contra o Coritiba.