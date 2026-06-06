O goleiro Thiago Rodrigues registrou no clássico contra o Atlético-GO sua maior sequência de jogos seguidos como titular do Goiás e a maior na carreira desde a temporada de 2022. O defensor ganhou a condição de titular depois que seu companheiro, o ídolo Tadeu, sofreu uma fratura na tíbia no dia 12 de maio e vai seguir fora das partidas pelo menos pelos próximos dois meses.\nThiago Rodrigues foi titular nos últimos três jogos do Goiás na Série B, e ainda não perdeu. O clube esmeraldino bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, depois ganhou do Avaí por 2 a 0 e empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. O gol sofrido no clássico foi o primeiro dele com a camisa esmeraldina em cinco partidas, considerando duas disputadas na temporada de 2025.\nEssas são as maiores sequências de titular do goleiro pelo Goiás e na carreira desde a temporada de 2022. Na ocasião, o defensor defendia o Vasco e jogou 50 dos 53 jogos da equipe. O clube carioca conquistou o acesso à Série A naquele ano com o 4º lugar da Série B.