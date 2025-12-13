Uma amizade que começou linda, mas que terminou de maneira decepcionante. Foi assim que Thiago Silva, ex-capitão do Paris Saint-Germain, descreveu a relação entre Neymar e Mbappé em seu período no clube francês.\n"A história de Neymar e Mbappé foi linda, mas o relacionamento deles se deteriorou. Foi decepcionante. Não entendi porque se afastaram, eu não estava mais lá e não sei quem causou o término, mas isso me entristeceu", disse Thiago Silva, ao jornal francês L'Équipe.\nNeymar e Mbappé chegaram ao PSG na mesma janela de transferências, em agosto de 2017. O brasileiro foi contratado pelo valor recorde de 222 milhões de euros, enquanto o francês foi emprestado de início e comprado em definitivo um ano depois, por 180 milhões de euros.\nO início da relação deles foi ótima, com ambos se entendendo dentro e fora de campo. No entanto, a briga de egos no vestiário fez com que eles se afastassem, com rumores de que Mbappé pediu a saída de Neymar do clube. Thiago Silva ainda relembrou um episódio no qual o francês pediu para jogar no Paris, após um jogo contra o Monaco, clube que o revelou.