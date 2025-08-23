Tiago Nunes chegou à LDU há pouco mais de dois meses, mas já colhe bons frutos. Com o técnico, a equipe equatoriana aparece como a única "intrusa" nas quartas de final da Libertadores deste ano.\nLeia também\n+Semana do Goiás é marcada por reuniões e cobranças após derrota no clássico\nUM 'ESTRANHO' NAS QUARTAS\nDos oito classificados, só a LDU não é brasileira ou argentina. Quatro times que avançaram são da Argentina [River Plate, Vélez Sarsfield, Estudiantes e Racing] e outros três são brasileiros [Flamengo, São Paulo e Palmeiras].\nA LDU evitou o equilíbrio absoluto entre Brasil e Argentina nas quartas. A equipe equatoriana reverteu o 1 a 0 conquistado pelo Botafogo na ida e venceu o Glorioso por 2 a 0, nesta quinta-feira (21), na altitude de Quito. Se os cariocas tivessem passado, seriam quatro brasileiros e quatro argentinos nas quartas.