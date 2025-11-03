-POP_VoleiPontalina_031125 (1.3331762)\nO Vôlei de Ponta, da cidade de Pontalina, ganhou uma homenagem em voo após conquistar o 3º lugar na série Prata da categoria Sub-13 da Taça Paraná de Vôlei, maior torneio de base do voleibol nacional. A equipe goiana recebeu a homenagem no voo de retorno de Curitiba (PR) para Goiânia (assista ao vídeo acima).\nNo vídeo é possível ouvir o comandante da aeronave pedindo aos passageiros da aeronave para saudar com palmas a equipe do Vôlei de Ponta pela conquista da medalha de bronze na Taça Paraná.\nA conquista do bronze série Prata da categoria Sub-13 da Taça Paraná de Vôlei veio após o Vôlei de Ponta vencer o Fluminense por 2 sets a 1, com parciais de 25/19; 15/25 e 15/13.\nJogador de 16 anos de Luziânia fecha contrato com o São Paulo\nJogador da base do Goiás morreu após sofrer acidente de quadriciclo na fazenda de amigo