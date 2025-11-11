Para o Vila Nova, o bicampeonato estadual, conquistado no último sábado (8), e o acesso à Série A2 do Brasileiro são resultados que consolidam o crescimento do projeto de futebol feminino do clube.\nO Vila Nova conquistou o bicampeonato do Goianão Feminino após vencer de virada o Planalto por 2 a 1, no último sábado (8). Esse é o terceiro título estadual da história do clube, o segundo consecutivo, sendo o outro conquistado em 2021.\nO Tigre foi campeão do 1º turno e também faturou o 2º turno após vencer o Planalto no último sábado (8) e abrir 5 pontos de vantagem na liderança. Com isso, garantiu o título estadual de modo antecipado, sem a necessidade de uma final e com uma rodada de antecedência.\nLeia também\n+Onde praticar trail run em Goiás: capital tem trilhas acessíveis e Pirenópolis é "parque de diversões"