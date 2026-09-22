O diretor de esportes olímpicos e paralímpicos do Vila Nova, Willian Mendes, explicou que a equipe feminina do clube passará a treinar no CT Vila do Tigre a partir desta quarta-feira (23), após o fim de um acordo com a Universo e a Celgpar para a utilização temporária do CT Universo para as atividades do time colorado.\n“A parceria com a Universo não acabou, o que acabou foi o espaço onde treinava. Esse espaço a Universo perdeu desde o ano passado em uma demanda judicial junto à Celgpar. A Celgpar nos abraçou e foi uma parceira de primeira hora. A gente usufruiu de lá por meio de parceria até o último final de semana”, comentou o dirigente ao POPULAR.\nNa segunda-feira (21), o elenco colorado estava de folga e, nesta terça (22), o Vila Nova passou o dia organizando as questões de logística de treinamento para que o CT Vila do Tigre receba tanto o time masculino quanto o feminino. Além disso, as atividades das categorias de base também estarão ajustadas até esta quarta (23).