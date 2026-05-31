O Planalto recebe o Rolim de Moura-RO pelo jogo de volta das oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino nesta segunda-feira (1º), às 19h30, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. No primeiro confronto, empate sem gols. Mesmo sendo superior durante boa parte da partida, a equipe goiana desperdiçou diversas oportunidades e deixou a decisão completamente aberta. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.\nAs Planaltinas vêm de eliminação para o Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil Feminina após derrota por 1 a 0. O time nordestino, que disputa a Série A1 do Campeonato Brasileiro, era o grande favorito, mas a equipe goiana conseguiu competir, suportou a pressão adversária e ainda criou chances no segundo tempo para buscar o empate. Mesmo com a eliminação, o Planalto, fundado em dezembro de 2024, igualou logo em sua estreia na competição nacional a melhor campanha de um clube goiano na Copa do Brasil Feminina. A equipe se junta ao Aliança, de 2008, como os únicos times do estado a alcançarem a 3ª fase do torneio.