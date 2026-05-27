Torcedores dos clubes goianos terão de dividir atenções com partidas da Série B, C e D do Campeonato Brasileiro com jogos da Copa do Mundo. A CBF divulgou detalhes das próximas rodadas das divisões da competição nacional e alguns duelos vão ocorrer nas mesmas datas e até mesmo em horários simultâneos de partidas do Mundial.\nNa estreia do Brasil contra Marrocos pelo Grupo C da Copa do Mundo, o Anápolis vai enfrentar o Amazonas pela 10ª rodada da Série C. O duelo da seleção vai começar às 19 horas, enquanto a partida do Galo da Comarca jogará a partir das 16 horas.\nA data mais movimentada com jogos de goianos no Brasileiro com horários simultâneos a partida da Copa do Mundo será o dia 14 de junho.\nNesta data, Goiás e Vila Nova vão enfrentar Athletic e Cuiabá, respectivamente, pela 14ª rodada da Série B. Já Crac e Abecat encararam Ivinhema e Uberlândia, respectivamente, pela 10ª rodada da Série D. Os jogos começam às 16 horas. A partir das 17 horas, Holanda e Japão se enfrentam na abertura das partidas do Grupo F da Copa do Mundo.