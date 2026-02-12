O Planalto, fundado em 3 de dezembro de 2024, disputará pela primeira vez o Brasileirão Feminino Série A3, além da Copa do Brasil e do Campeonato Goiano nesta temporada. Diante do calendário robusto na ainda recente história do clube, foram anunciadas, nesta quarta-feira (11), 14 novas contratações para a temporada, com o objetivo de montar uma equipe competitiva.\nEntre as contratações de destaque estão a atacante Moara, campeã da Série A3 em 2025; a meia Marcelly, que acumula experiência internacional com passagens por Marítimo, de Portugal, e Faith Vatan Spor, da Turquia; além de Ronaldinha, ex-Fluminense e Vitória, e da goleira Lescaut, de 1,85m, que já defendeu o Vasco.\nAlém dos reforços, o Planalto manteve a espinha dorsal da equipe vice-campeã estadual, renovando com nomes importantes como a artilheira do Goiano 2025, Vanuza, a atacante Thainã e as defensoras Cibelly e Gabi.