Tite pediu desculpas aos torcedores do Corinthians após recusar propostas do clube nos últimos anos. O técnico também revelou chateação com o Flamengo, que treinou entre 2023 e 2024.\nÍdolo do Corinthians, Tite teve mais de uma oportunidade de retornar ao clube após a Copa do Mundo de 2022. "Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians", revelou Tite, em entrevista ao ge.\nAtlético-GO estende boa fase e chega a cinco jogos sem perder na Série B\nNo primeiro contato com o Corinthians, o ex-técnico da seleção brasileira estava negociando com o West Ham, da Inglaterra. As conversas travaram, e Tite acabou fechando com o Flamengo. "Eu não tinha ideia de ir para o Flamengo, tanto é que na mesma data ou em dias diferentes o Corinthians tinha contratado o Mano, e o Sampaoli continuava no Flamengo, não tinha uma coisa ligada à outra, porque eu não queria trabalhar naquele ano", afirmou.