O zagueiro Titi deixou o Goiás e deve acertar nos próximos dias com o Juventude. O jogador de 37 anos se despediu dos companheiros na segunda-feira (9) e embarcou para o Rio Grande do Sul para concluir a negociação com o clube gaúcho.\nO Goiás ainda não informou como será a transferência, mas a tendência é que o zagueiro seja emprestado até o final do ano, que é o período de conclusão do seu contrato com o clube goiano. A equipe esmeraldina deve arcar com parte dos salários do jogador.\nTiti foi contratado pelo Goiás no ano passado após cinco temporadas seguidas no Fortaleza. Ele não conseguiu se firmar na equipe goiana e disputou apenas 20 jogos entre a Série B de 2025 e o Goianão deste ano.\nNo Juventude, Titi vai reencontrar o zagueiro Messias e o diretor de futebol Lucas Andrino. Ambos estiveram no Goiás nos últimos anos.