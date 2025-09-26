O momento de Flaco López é motivo de orgulho no Palmeiras: goleador da Copa Libertadores (sete gols), artilheiro isolado do clube no ano (19 gols) e convocado na última data Fifa para defender a seleção argentina.\nO clube traçou um plano para o atleta, acreditou no projeto a longo prazo e hoje é recompensado com um dos melhores jogadores do futebol sul-americano em seu elenco. Mas nem sempre foi assim, e o argentino revelou em entrevista à reportagem que pensou em deixar a equipe quando as coisas não estavam dando certo.\n"A gente vive sempre a situação do futebol que é tudo muito fugaz, muito rápido. Então é normal às vezes passar pela cabeça [do jogador] de tomar outros caminhos e, talvez, quando a gente não joga ou não está conseguindo os resultados que a gente quer para as carreiras, é normal pensar", disse Flaco.