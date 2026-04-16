O Atlético-GO utilizará formação jovem na 4ª rodada da Copa Centro-Oeste no nesta quinta-feira (16), às 18 horas, contra o Tocantinópolis-TO, no Estádio João Ribeiro, no interior tocantinense. O Dragão pode ficar numa boa posição para se classificar no Grupo B do torneio regional, desde que vença o atual campeão do Tocantins na casa dele.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nO clube goiano soma 6 pontos, com duas vitórias e uma derrota. A equipe local não prioriza a Copa Centro-Oeste, obteve só um ponto e não tem mais chances de garantir a vaga à semifinal.\nO Dragão terá jogos pela Série B (domingo, dia 19), contra o Botafogo-SP, e o Athletico-PR (na próxima quinta-feira, 23), ambos fora de casa. Por isso, assim como fez diante do Porto Vitória-ES, na derrota de 3 a 2 fora de casa, escalará uma equipe jovem, reforçada pelo goleiro Pedro Henrique (31 anos), o zagueiro Marcão (24 anos) e o atacante Vitinho (25 anos).