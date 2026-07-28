O torcedor Francisco Ferreira da Silva, do Atlético-GO, denunciou que ele e seu neto foram barrados em uma das entradas do estádio Antônio Accioly. De acordo com o torcedor, isso ocorreu porque seu neto usava uma bermuda esverdeada.\nA situação ocorreu nesta segunda-feira (27) antes da partida contra o Operário-PR, pela 20ª rodada da Série B.\nSegundo relato do torcedor, ele chegou ao Accioly com o neto, que é autista, estava identificado e teve a entrada barrada por usar a bermuda esverdeada. Francisco da Silva decidiu comprar uma bermuda do lado de fora do estádio, e seu neto trocou a vestimenta para acessar o estádio.\nO torcedor disse que policiais que trabalhavam na segurança da partida informaram que a decisão de barrar seu neto foi por “uma ordem”.\n“Hoje foi uma surpresa. Eu trouxe meu neto autista para ver o jogo, só que ele estava com short esverdeado e foi barrado na entrada. Eu fiquei indignado e comprei outro (da cor preta) para ele entrar. Tentei (argumentar). Chamaram um rapaz, depois subtenente, depois um tenente e não sei mais quem. Eu falei que seria bom para ele (neto) ver o jogo, é uma criança que poderia interagir com as coisas, mas falaram que foi uma ordem. Se tivesse algo de clube de futebol (nos shorts), eu daria razão, até porque não quero que meu neto vista roupa do Goiás ou Palmeiras. Foi uma surpresa”, contou o torcedor à TV Anhanguera.