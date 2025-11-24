Um torcedor do Goiás queimou sua coleção de camisa do clube esmeraldino após o time goiano perder o jogo que poderia dar o acesso à Série A. Em um vídeo publicado em uma rede social, Jean Hernani disse ter colecionado camisas durante 47 anos.\nNo vídeo, que viralizou nas redes sociais, o torcedor agradece ao Goiás em tom de ironia. Entre as camisas, uma era do ex-goleiro Harlei, ídolo do Goiás.\n“Vocês não dão valor para sua torcida. Nunca mais vocês vão me ver com a camisa do Goiás. Pra mim, acabou o Goiás. Obrigado, Goiás. 47 anos, eu investi muito. Esqueçam”, disse Jean Herani no vídeo.\nO torcedor joga uma camisa de cada vez no chão e depois ateia fogo na coleção. “Talvez eu não faça falta para vocês, mas talvez vocês não façam pra mim. Vou cuidar da minha saúde”, concluiu o esmeraldino.\n-WEBSTORIES: Torcedor queima camisa do Goiás (1.3341461)