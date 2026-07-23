A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, no último domingo (19), ainda está longe de ser aceita por parte da torcida argentina. Inconformados com o revés por 1 a 0, torcedores iniciaram uma campanha virtual para pressionar a Fifa a repetir a decisão.\nO abaixo-assinado, publicado na plataforma Change.org, já ultrapassava 82 mil assinaturas na manhã desta quinta-feira (23) e ganhou repercussão nas redes sociais, com manifestações de usuários de diferentes países.\nIntitulada "Repetir la final del Mundial Argentina - España sin el árbitro corrupto", a petição começou a circular poucas horas após o apito final da partida, disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os organizadores alegam que decisões da arbitragem comprometeram o resultado da final e sustentam que o jogo deveria ser refeito com um novo árbitro, considerado "imparcial".