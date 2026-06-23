Torcedores do Goiás protestaram nesta terça-feira (22), no Estádio da Serrinha, antes e durante a votação da aprovação das contas do clube esmeraldino em relação ao ano de 2025. O balanço financeiro apresentou déficit de R$ 98,1 milhões.\nCerca de 50 membros da torcida organizada Força Jovem Goiás fizeram um protesto pacífico antes, durante e depois da reunião entre conselheiros.\nA torcida organizada estendeu faixas e por meio de cantos cobraram a renúncia do presidente do Conselho Administrativo Aroldo Guidão, além de postura mais ativa do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro.\n-Protesto na Serrinha (1.3425400)\n“Infelizmente tive que ver o meu Goiás morrer junto com o Hailé”, cantaram torcedores em referência ao ex-presidente Hailé Pinheiro.\nAs faixas tinham quatro recados: “Aroldo incompentente, renuncie já”; “Conselheiros impõem-se”; “Goiás falido abandonado, Pinheiros milionários”; “Paulo Rogério Pinheiro. Cadê sua postura, presidente?”.