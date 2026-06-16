Em meio à busca do Vila Nova pelo acesso para a Série A, um grupo de torcedores iniciou uma campanha em que cada um faz uma doação de R$ 1 mil por mês até o fim do ano. No grupo, que conta com 220 pessoas, já foram arrecadados R$ 265 mil e o objetivo é arcar com a contratação de um jogador para a sequência da Série B.\nDécio Caetano, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, explicou ao POPULAR que a campanha teve início em 25 de maio, um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na Arena Independência, pela 10ª rodada da Série B. O dirigente recebeu o contato de Francisco Azeredo, neurocirurgião e conselheiro colorado, que comentou sobre o novo grupo.\n“A torcida do Vila Nova sempre teve um protagonismo no clube. O Vila sempre foi um time que, nos momentos mais difíceis, a torcida sempre abraçou. E o clube vem se organizando nos últimos oito, nove anos, tem se organizado em várias áreas. E na torcida, mais uma vez sentindo o momento que a gente está, de acesso, e sabendo da dificuldade que o clube sempre tem na área financeira, surgiu esse movimento”, declarou Décio.