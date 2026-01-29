O troféu “A Conquista” foi definido como a próxima taça do Campeonato Goiano. Após votação organizada pela Federação Goiana de Futebol (FGF), torcedores escolheram o troféu que será entregue ao campeão estadual em 2026.\nA votação ocorreu na página da FGF no Instagram. Foram quatro dias de votação, com 1.958 votos, sendo 60% para o troféu “A Conquista”. A outra opção tinha o nome de “O Triunfo” e recebeu 40% dos votos.\nO modelo “A Conquista” tem 60cm de altura, é banhado a ouro com chapa de espessura de 1.24mm, tem uma alça com corte especial e a bola do Goianão gravada na parte central da taça.\nNovo troféu do Campeonato Goiano (Divulgação / FGF)\nO Campeonato Goiano está na reta final da fase de classificação. Nesta quinta-feira (29) será concluída a sexta de oito rodadas.\nA fase de classificação vai ocorrer até o dia 8 de fevereiro. Oito times avançam às quartas de final (Vila Nova, Abecat e Atlético-GO já estão classificados), que será disputada, assim como a semifinal, ao longo do próximo mês. A final deve ser disputada no dia 8 de março.