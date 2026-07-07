O coletivo de torcedores Núcleo BR realizou um protesto na segunda-feira (6) em frente à sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), após a seleção brasileira ser eliminada da Copa do Mundo em partida contra a Noruega no fim de semana.\nO grupo pendurou algumas faixas em verde e amarelo em frente ao prédio, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, com dizeres como "Respeitem a história da única pentacampeã" e "Confederação brasileira fraudulenta".\nEm publicação no Instagram, o Núcleo BR disse que "cruzar os braços e aceitar a apatia que tomou conta da nossa seleção nunca foi uma opção" para o grupo.\n"Vestir a camisa de cinco estrelas exige respeito, responsabilidade, raça e uma gestão à altura da nossa história. Quem está à frente da CBF também deve se portar como tal e dar exemplo. Nosso ciclo da Copa foi mais focado em problemas extracampo do que no futebol em si. É assim que querem ser campeões?", escreveu.