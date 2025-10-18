A tensão em torno do clássico entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, neste domingo (19), às 16h, escalou antes mesmo do apito inicial. A escolha do árbitro Wilton Pereira Sampaio pela CBF gerou protestos de torcedores rubro-negros em frente à sede da entidade, no Rio.\nO clima de insatisfação foi expresso em frases de ordem como "A CBF é verde!" e "VARgonha!". As faixas materializaram a desconfiança da torcida, após comentários de revolta que já circulavam por meio das redes sociais desde o anúncio do corpo de arbitragem, na tarde de sexta-feira.\nA revolta, no entanto, vem de um histórico recente de desentendimentos entre o Fla e o juiz goiano, que faz parte do quadro da Fifa. A polêmica mais notória ocorreu em 2023, após a final da Supercopa do Brasil, também contra o Palmeiras, quando o Flamengo chegou a entrar com um processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo o afastamento de Wilton Pereira Sampaio.