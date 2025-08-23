A torcida organizada do Goiás protestou, com faixas, na Serrinha antes do jogo contra o América-MG, neste sábado (23). Foram três faixas expostas por torcedores no tobogã, com críticas ao elenco e dirigentes. O protesto ocorreu na rodada seguinte depois da derrota de 2 a 0 para o rival Vila Nova.\n"Irresponsáveis não foram ao clássico, abandonaram o Goiás Esporte Clube", dizia uma das faixas. Essa crítica foi direcionada para a diretoria do clube esmeraldino, que decidiu não ir ao OBA no clássico contra o Vila Nova. Apenas o diretor de futebol Lucas Andrino e o gerente de futebol Eduardo Pinheiro estiveram no clássico.\n"Clássico se ganha com atitude, chega de moleza, acabou a palhaçada" e “"Obrigação ser campeão", foram as frases de cobranças para o elenco. O Goiás chegou a dez clássicos seguidos contra o Vila Nova sem vitória. A última vez que superou o rival colorado foi em janeiro de 2023, pelo Goianão.