A torcida do Goiás que compareceu ao Serra Dourada nesta quarta-feira (22) para o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro viveu uma noite marcada por emoção por ter sido possivelmente a última partida do estádio antes da reforma de modernização. Diversas famílias e torcedores esmeraldinos relataram clima de nostalgia. Em quantidade, o público ficou um pouco abaixo da projeção do Goiás, que era de mais de 20 mil pessoas - foram 18.725 presentes, 18.402 pagantes.\n“É emocionante despedir do Serra Dourada, apesar do Goiás ficar nesse vai e volta (de desempenho). Relembra muito as conquistas, a infância, o estádio me traz memória afetiva. Não podia deixar de vir com meu filho. Eu trouxe ele aqui quando tinha 3 anos, falei pra ele que deveríamos estar aqui nessa despedida”, comentou o torcedor Rodrigo Moraes de Oliveira, analista de redes de 52 anos que esteve acompanhado do filho Gabriel Carvalho de Sousa Oliveira, agora com 14 anos.