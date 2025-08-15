A torcida do Vila Nova esgotou a carga disponível de ingressos para o clássico contra o Goiás. A partida, que é disputada com a presença de torcedores do clube mandante, vai ocorrer no OBA, neste sábado (16), a partir das 18h30, pela 22ª rodada da Série B.\nO clube colorado não divulgou a carga de ingressos que foi disponibilizada para comercialização, já que parte da torcida tem acesso liberado por ser sócio-torcedor (são pouco mais de 6 mil, de acordo com dados do Vila Nova). A expectativa é de lotação máxima e recorde de público da equipe em jogos no OBA na Série B.\nVila Nova defende maior sequência invicta da história contra o Goiás\nTécnico do Vila Nova quer "ambiente infernal" no clássico contra o Goiás\nMessias pede "cabeça fria" ao Goiás no clássico: "Jogo que exige mais concentração"\nPor questões de segurança, a capacidade do OBA é de 9.660 lugares (o laudo permite até 10 mil). Se o público no clássico for acima de 9 mil, será o maior do Vila Nova na atual edição da Série B, no OBA. O recorde é do empate sem gols com o Operário-PR, na 16ª rodada: o público total foi de 8.919, sendo 8.749 pagantes.