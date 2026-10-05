Dois dias antes do duelo contra o Cuiabá pela 32ª rodada da Série B, a torcida do Vila Nova já esgotou os ingressos para o jogo. É a 5ª partida consecutiva que os torcedores garantem lotação máxima com antecedência.\nO confronto está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 20h30, no OBA.\nO Vila Nova tem 67% de chances de conseguir subir para a Série A com uma vaga direta, entre os dois primeiros colocados da Série B.\nNa manhã desta segunda-feira (5), todos os ingressos para o Setor A já haviam sido comercializados, sendo que a venda teve início no domingo (4).\nNo final da tarde, o Vila Nova anunciou que todas as entradas foram garantidas.\nNo último sábado (3), a torcida do Vila Nova se organizou para ir até Ribeirão Preto, para ajudar o time a vencer o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz. O Tigre ganhou por 1 a 0 e agora os torcedores buscam fazer o mesmo em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga.