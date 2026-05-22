Mesmo com o custo alto, principalmente de ingressos, torcedores goianos ou que moram em Goiânia se preparam para embarcar nos próximos dias para acompanhar a Copa do Mundo. Neste ano, o Mundial será o primeiro disputado em três países - Estados Unidos, México e Canadá - e fa contar com 48 seleções. Um desafio para torcedores tem sido a compra de ingressos, que estão mais caros do que o habitual em anos de Copa.\nA família do empresário Edson Faloni vai acompanhar a Copa do Mundo no México e nos Estados Unidos. O goiano de 44 anos estará acompanhado da mulher, Nathália Guimarães, e do filho, Theo Faloni. O primeiro destino do trio será o jogo de abertura do Mundial entre México e África do Sul, no estádio Azteca, no México. Eles vão viajar no dia 9 de junho. O jogo será no dia 11.\nDepois, a família viajará para os Estados Unidos, onde tem a confirmação de assistir seis partidas, já com ingressos garantidos: Brasil x Haiti, Brasil x Escócia, França x Iraque, Curaçao x Costa do Marfim, além de dois jogos de mata-mata (16avos e oitavas) em estádios em que a seleção brasileira pode jogar caso avance no 1º lugar do Grupo C.