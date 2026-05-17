Com espaço restrito, o público goiano voltou ao Autódromo Internacional Ayrton Senna neste final de semana para acompanhar corridas da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional. Por causa de ajustes que ainda serão feitos no setor destinado aos torcedores, o público no equipamento esportivo foi menor do que em outros finais de semana de corridas no local.\nO POPULAR solicitou a Vicar, que organizou o evento neste final de semana, o número de ingressos vendidos, mas a reportagem foi informada que esse dado não será divulgado. Visualmente, a presença de torcedores foi bem menor em comparação com outras edições da Stock Car em Goiânia.\nTradicionalmente, torcedores acompanham corridas no autódromo na arquibancada fixa e no gramado em frente à reta principal. Neste final de semana, o espaço fixo foi utilizado e ficou lotado (a capacidade é de 1.250 lugares), mas no gramado o público foi liberado para acompanhar as provas apenas na área em frente a arquibancada fixa e em um pequeno trecho do lado esquerdo onde foram instalados guarda-sóis.