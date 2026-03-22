É praticamente unanimidade nas arquibancadas do autódromo de Goiânia: Diogo Moreira é sempre citado por torcedores quando questionados para quem vai a torcida na 2ª etapa da MotoGP no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O brasileiro de 21 anos quebrou um hiato de 19 anos sem um piloto no grid da principal classe do Mundial de Motovelocidade.\nNeste sábado, Diogo Moreira finalizou o qualificatório na 14ª posição que será sua colocação de largada na corrida principal neste domingo (22). O piloto da LCR Honda concluiu a corrida sprint da MotoGP, em Goiânia, em 10º.\n“Etapa da MotoGP gera emoção. Torcer para nosso Diogo Moreira conseguir um pódio amanhã (no domingo). Eu já vivo MotoGP há um tempo, ele tem futuro e nossa torcida. Agora temos representatividade”, falou o torcedor Fábio de Souza Lopes, de 39 anos, que veio para Goiânia de moto da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.