A 2ª edição do Desafios de Areia, torneio de beach tennis, será realizada neste fim de semana, nestes sábado (30) e domingo (31), das 8 horas às 22 horas, na Arena Tucan, localizada no Jardim América, em Goiânia. O torneio distribuirá R$12 mil em premiação, ao todo, para as duplas campeãs e vice-campeãs das categorias Pro/A, B, C e D, nos naipes feminino e masculino.\nO torneio Desafios de Areia, realizado pelo POPULAR, reúne atletas de todos os níveis do beach tennis, desde duplas de nível mundial, ranqueadas na International Tennis Federation (ITF), até iniciantes e crianças.\nEntre os nomes confirmados estão Maria Fernandes, Sofia Sciaroni, Gabriel Ávila e Joseph Vieira, atletas ranqueados internacionalmente que trazem a expectativa de partidas de alto nível para empolgar o público e inspirar atletas que estão iniciando no esporte.