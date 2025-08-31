A 2ª edição do Desafios de Areia Beach Tennis consagrou, neste final de semana, entre sábado (30) e domingo (31), campeões de 17 categorias em dois dias de muito esporte e confraternização. O evento foi realizado pelo jornal O Popular na Arena Tucan, localizada no Jardim América, em Goiânia.\n“Achei o torneio simplesmente incrível! Amei participar, foi super bem organizado, com uma estrutura excelente e um ambiente leve, divertido e acolhedor. Deu para ver o cuidado em cada detalhe. Parabéns aos organizadores e que venham os próximos”, disse a boliviana Sofia Sciaroni, natural de Santa Cruz de la Sierra e que mora em Goiânia há seis anos. A cirurgiã-dentista foi campeã da categoria Feminina PRO, ao lado de Talita Mendes.\nO goianiense Gabriel Ávila, de 24 anos, que é formado em Engenharia Civil e atualmente disputa o circuito profissional de beach tennis, venceu a categoria Masculina PRO junto ao seu parceiro Gustavo Camelo. Gabriel participou da 1ª edição do Desafios de Areia, no ano passado, e também elogiou a 2ª edição.