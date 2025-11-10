Apesar de todas as vantagens e benefícios listados por treinadores e corredoras, a trail run, como qualquer outra modalidade esportiva, exige alguns cuidados. Por se tratar de uma atividade ao ar livre, a segurança aparece no topo da lista, mas também há as questões de hidratação, alimentação e preparo físico.\n“Esportes na natureza requerem estudo, planejamento e transformação. Você precisa saber de condições meteorológicas, alimentação e hidratação antes, durante e depois da corrida. Precisa entender um pouco sobre primeiros socorros, equipamentos necessários de vestimenta e calçados, além de tecnologias de geolocalização para saber onde ir e como voltar. Já imaginou levar uma picada de abelha no meio da trilha e não ter como resolver? Não vai ter farmácia no meio do mato”, ponderou o educador físico Ricardo Oliveira.